СМИ: ФФУ предлагает Марчелло Липпи возглавить украинскую сборную
11:55, 26 ноября 2012Спорт
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Руководство отечественной ФФУ начало переговоры с Марчелло Липпи с предложением возглавить национальную сборную Украины.
Марчелло Липпи сейчас работает в Китае
Об этом сообщает источник Sport.ua в Федерации футбола Украины.
По информации издания, Анатолий Коньков и его помощники после отказа взять команду Харри Реднаппа проработали еще несколько вариантов с кандидатурой и экс-наставник сборной Италии, под руководством которого она завоевала чемпионство на ЧМ-2006 в Германии, показался лучшим вариантом из предложенных.
В данный момент главной проблемой руководства ФФУ, по словам нашего источника, является действующий контракт Липпи с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд», которого итальянский специалист успел сделать чемпионом и обладателем Кубка страны.
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