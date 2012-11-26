СМИ: ФФУ предлагает Марчелло Липпи возглавить украинскую сборную

Об этом сообщает источник Sport.ua в Федерации футбола Украины.

По информации издания, Анатолий Коньков и его помощники после отказа взять команду Харри Реднаппа проработали еще несколько вариантов с кандидатурой и экс-наставник сборной Италии, под руководством которого она завоевала чемпионство на ЧМ-2006 в Германии, показался лучшим вариантом из предложенных.

В данный момент главной проблемой руководства ФФУ, по словам нашего источника, является действующий контракт Липпи с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд», которого итальянский специалист успел сделать чемпионом и обладателем Кубка страны.