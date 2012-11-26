Бразильские болельщики придумали имя талисману ЧМ-2014

По итогам голосования, которое длилось три месяца, бразильские болельщики отдали свой выбор в пользу Фулеко - 1,7 млн. человек (более 48%), пишет korrespondent.net.

За другие имена проголосовали так: Зузека - 31%, а Амижуби - 21%.

Отметим, что имя Фулеко представляет собой сочетание слов "футбол" и "экология", поскольку одной из важнейших задач ЧМ-2014 станет привлечение внимание мировой общественности к экологическим проблемам.