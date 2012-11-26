Бразильские болельщики придумали имя талисману ЧМ-2014
10:19, 26 ноября 2012Спорт
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FIFA объявила имя талисмана чемпионата мира-2014, который пройдет в Бразилии.
Бронесносца назвали Фулеко: футбол+экология, фото FIFA.com
По итогам голосования, которое длилось три месяца, бразильские болельщики отдали свой выбор в пользу Фулеко - 1,7 млн. человек (более 48%), пишет korrespondent.net.
За другие имена проголосовали так: Зузека - 31%, а Амижуби - 21%.
Отметим, что имя Фулеко представляет собой сочетание слов "футбол" и "экология", поскольку одной из важнейших задач ЧМ-2014 станет привлечение внимание мировой общественности к экологическим проблемам.
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