Суркис ищет, кто бы забрал «манекена»-Милевского

Суркис подтвердил, что в "Динамо" не задержится Милош Нинкович, у которого истекает срок контракта.

"У Нинковича через полгода истекает контракт, а в старт он не попадает. Мы ему очень благодарны за те годы, которые он провел в «Динамо», в которые он играл и помогал команде. Сейчас ему надо найти новый клуб. Думаю, что у нас получится найти такую команду, чтобы он был доволен и с финансовой точки зрения, и с игровой. Он еще четыре года может спокойно поиграть на хорошем уровне", - сказал президент "Динамо", котогоро цитирует dynamomania.com.

"Это не только Нинковича касается, но и других. Олег Владимирович сделает выводы, а после четвертого декабря мы будем садиться и разговаривать по этому поводу", - добавил Суркис.

Среди вероятных кандидатов на прощание с "Динамо" Игорь Суркис назвал также Богуша, Юссуфа и Каддури.

"Милевскому будем искать новую команду. Надеемся, что у нас это получится. Может, кто-то захочет его купить.Мы его отпустим – нет вопросов. Нам нужны игроки, которые будут сидеть на скамейке запасных, чтобы усиливать игру команды, а не просто сидеть как манекены. Можете считать, что Милевский официально выставлен на трансфер", - заявил Суркис.

"Была бы моя воля, то я, возможно, убрал бы не четырех или пятерых футболистов, а десятерых. У нас еще и «Динамо-2» в сложном состоянии. Кого-то переведем туда, пусть помогают, совершенствуют свое мастерство. За что-то они ведь должны зарплату получать!", - подытожил президент "Динамо".