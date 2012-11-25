Ахметов назвал «недопустимым» поступок Адриано в игре с Нордшелландом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», об этом Р.Ахметов заявил, комментируя факт того, что УЕФА начал дисциплинарное расследование поступка форварда «Шахтера» Луиса Адриано в ходе матча в Копенгагене.

«Являясь президентом ФК «Шахтер», я хотел бы публично заявить, что каждый, кто имеет отношение к деятельности нашего клуба, сегодня глубоко разочарован в связи с инцидентом, произошедшим на матче Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Нордшелландом», состоявшемся во вторник, 20 ноября, - отметил Р.Ахметов. - В клубе мы твердо убеждены, что принципы Fair Play – это фундаментальная основа футбола, и случившееся является недопустимым поступком со стороны футболиста нашей команды».

При этом он добавил, что «лично провел встречу с игроками, обсудил, как важно быть правильным примером для юных футболистов, болельщиков «Шахтера» и для футбола в целом, и заручился пониманием игроков того, что ничего подобного в будущем больше не повторится».

«Мы примем и выполним любое решение, которое вынесет УЕФА в отношении нашего футболиста», - подчеркнул Р.Ахметов.

Как сообщал УНИАН, форвард «Шахтера» Л.Адриано попросил прощения у всех болельщиков и УЕФА за инцидент, произошедший 20 ноября в матче Лиги чемпионов и пообещал соблюдать правила честной игры.

Л.Адриано сказал, что «не увидел начала момента, потому что стоял спиной к мячу и лицом к воротам противника, находился в зоне атаки и не заметил, что произошло на нашей половине поля». «Я был очень сконцентрирован на игре, и когда мяч упал рядом, а защитники не проявляли никакой инициативы, подхватил мяч, обыграл вратаря и забил гол. Ведь я нападающий, - объяснил А.Адриано, - Позже, проанализировав видео момента и переговорив со своими партнерами, я понял, что произошло. У меня совершенно поменялось мнение об эпизоде».

Футболист добавил: «Очень сожалею о том, что случилось, прошу прощения у всех болельщиков и УЕФА. Ничего подобного никогда ранее со мной не случалось, я всегда уважал, уважаю и буду уважать правила Fair Play. Еще раз приношу свои извинения и обещаю, что подобное больше никогда не повторится – я буду более сконцентрированным, внимательным на поле и буду соблюдать правила честной игры».

В сообщении на сайте УЕФА говорится, что в вину Л.Адриано вменяется нарушение статьи 5 дисциплинарного устава УЕФА – «Принципы поведения».

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит дело во вторник, 27 ноября.