Реднапп отказался возглавить сборную Украины
14:25, 24 ноября 2012Спорт
4404
Экс-тренер "Тоттенхэма" отказал ФФУ.
Харри Реднапп останется в Англии. Фото http://time-football.com
Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп возглавил "Куинз Парк Рейнджерс".
Об этом сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два с половиной года.
Напомним, что ранее рассматривалась возможность возглавления Реднаппом сборной Украины. Тренер даже провел с ФФУ переговоры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter