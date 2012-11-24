Реднапп отказался возглавить сборную Украины

14:25, 24 ноября 2012
Спорт
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Экс-тренер "Тоттенхэма" отказал ФФУ.

Харри Реднапп останется в Англии. Фото http://time-football.com

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп возглавил "Куинз Парк Рейнджерс".

Об этом сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два с половиной года.

Напомним, что ранее рассматривалась возможность возглавления Реднаппом сборной Украины. Тренер даже провел с ФФУ переговоры.

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