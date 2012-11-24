Блохин хочет, чтобы динамовские легионеры учили язык
Наставник киевского "Динамо" Олег Блохин инициирует уроки языка для иностранных футболистов команды, чтобы они понимали его установки без переводчика.
"После окончания тренировки (в пятницу) большинство футболистов разъехались по домам, а некоторые из них остались на базе. Браун Идейе, Тайе Тайво, Лукман Аруна, Адмир Мехмед, Данило Силва и другие собрались в учебном классе на урок нашего языка. Такое пожелание Олега Блохина - в команде все должны понимать установку тренера, минимизировав влияние переводчика", - сообщает пресс-служба столичного клуба (не уточняя, о каком языке идет речь).
В среду Блохин вернулся на тренерскую скамью "Динамо" на матч против ПСЖ в Лиге чемпионов, окончательно восстановившись после перенесенной 6 октября операции.
В воскресенье, находясь на третьем месте в чемпионате Украины, "Динамо" сыграет на НСК "Олимпийский" против "Арсенала" в матче 17 тура.