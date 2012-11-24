Блохин хочет, чтобы динамовские легионеры учили язык

"После окончания тренировки (в пятницу) большинство футболистов разъехались по домам, а некоторые из них остались на базе. Браун Идейе, Тайе Тайво, Лукман Аруна, Адмир Мехмед, Данило Силва и другие собрались в учебном классе на урок нашего языка. Такое пожелание Олега Блохина - в команде все должны понимать установку тренера, минимизировав влияние переводчика", - сообщает пресс-служба столичного клуба (не уточняя, о каком языке идет речь).

В среду Блохин вернулся на тренерскую скамью "Динамо" на матч против ПСЖ в Лиге чемпионов, окончательно восстановившись после перенесенной 6 октября операции.

В воскресенье, находясь на третьем месте в чемпионате Украины, "Динамо" сыграет на НСК "Олимпийский" против "Арсенала" в матче 17 тура.

ICTV