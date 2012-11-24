Из-за "киевского дерби" могут закрыться три станции метро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 25 ноября с 16:00 до 17:00 станция «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция «Дворец спорта» – на выход. Это связано с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Арсенал» (Киев).

На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

В Киевском метрополитене не исключают, что если по окончании футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, могут также быть закрыты на вход станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».