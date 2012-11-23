Украинская команда примет участие в нынешнем ралли Дакар

Об этом лидер и первый пилот команды SIXT UKRAINE Вадим Нестерчук сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Есть очень много плюсов, которые, я считаю, идут на пользу нашей команде. Это неоднократный финиш на «Дакаре», неоднократные выступления. Для «Дакара» это очень важно. Мы фактически полностью знаем всю трассу, знаем, что нас ожидает, и думаю, что мы готовы к этому. Ну руку нам будет играть интенсивный сезон, который мы провели в этом году», - сказал В.Нестерчук.

Он также сообщил, что перед отправлением на трансконтинентальный марафон «Дакар-2013» единственный экипаж - представитель Украины команда SIXT UKRAINE переживает целый ряд неприятных событий. В частности, за неделю до выезда в Перу на тренировке в Олешковских песках гоночный автомобиль попал в аварию и экипаж пострадал.

Кроме того, штурман, проехавший с командой SIXT UKRAINE «Дакар-2012» и ралли на Кубок Мира - Лоран Лихтлейхтер - по разным причинам не будет принимать участия в «Дакаре-2013». Однако уже сегодня техника, которая будет участвовать в ралли, отправляется из Франции в Южную Америку.

В.Нестерчук отметил, что старт гонки намечен на 5 января в столице Перу - Лиме, где в прошлом году финишировал знаменитый ралли-марафон. По его словам, маршрут 2013-го года будет очень интересным и в тоже время очень тяжелым - песчаные дюны и трудные участки организаторы обещают уже в первые дни гонки. Из Перу гонщики проследуют в Аргентину, а затем в Чили, где они будут проходить самую сухую пустыню в мире - Атакаму.

Традиционно, на протяжении ралли будет один день отдыха, после которого нужно будет преодолеть самые трудные участки на территории Чили. Финиш ралли - 20 января в Сантьяго.

По словам В.Нестерчука, украинская команда тщательно подготовилась к «Дакару 2013». В частности, усилен состав механиков, проведены необходимые тренировки и тесты автомобиля команды. Команда в январской гонке ставит перед собой цель попасть в «ТОП-10» абсолютного зачета.

По мнению В.Нестерчука, SIXT UKRAINE добьется этой цели.

«У нас был очень насыщенный сезон - мы проехали 13 гонок и находимся в хорошей форме, у нас новый двигатель - это хорошее преимущество в этой гонке, и, конечно же, главный козырь - наш опыт. Мы хорошо знаем местность, где будут проходить спецучастки. Мы готовы бороться», - подчеркнул В.Нестерчук.

Он подчеркнул, что опыт украинской команды подтвержден успешным завершением Кубка Мира по ралли-рейдам. Подводя итоги 2012 года, команда SIXT UKRAINE заняла третье место, а сам В.Нестерчук вошел в ТОП-5 лучших пилотов мира в категории Т2.

*** Ралли «Дакар 2013» — 34-е соревнование трансконтинентального марафона, которое пятый раз подряд пройдет в Южной Америке. Участники стартуют в столице Перу, и после 15 этапов в Аргентине, Перу и Чили финишируют в чилийской столице. Всего в Дакаре 2013 примут участие 460 участников.