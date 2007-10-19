Суркис: разговор с Блохиным будет серьезный

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис не видит причин для беспокойства российских болельщиков в связи со скорым вхождением Польши в Шенгенскую зону, что осложнит посещение ими матчей Евро-2012. "Никаких проблем для посещения россиянами Украины я не вижу. А что касается Польши, то я полагаю, по аналогии с практикой проведения Олимпийских игр, самым надёжным пропуском через границы будет служить билет на футбольные матчи первенства континента. Его обладателю не потребуются дополнительные разрешения консульских организаций", - сказал он.

Суркис затронул также набившую оскомину тему строительства торгового центра перед главной ареной страны, которое может лишить Киев права проведения финала Евро-2012. Он убежден, что недостроенное гигантское строение перед НСК "Олимпийский" будет снесено. Относительно же дальнейших перспектив в сборной Украины её наставника Олега Блохина шеф ФФУ сообщил, что они будут определены уже после завершения отборочного цикла Евро-2008. "Разговор с Блохиным будет. Серьёзный... Блохин однажды уже озвучил своё намерение уйти. Доиграем цикл, тогда и вернёмся к этой теме", — резюмировал Суркис в интервью еженедельнику "Футбол".

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