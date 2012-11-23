Форвард «Шахтера» покаялся перед болельщиками и УЕФА

Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер».

Л.Адриано, комментируя факт того, что Европейский футбольный союз УЕФА начал дисциплинарное расследование его поступка в данном матче в г. Копенгагене, сказал, что он «не увидел начала момента, потому что стоял спиной к мячу и лицом к воротам противника, находился в зоне атаки и не заметил, что произошло на нашей половине поля».

«Я был очень сконцентрирован на игре и, когда мяч упал рядом, а защитники не проявляли никакой инициативы, подхватил мяч, обыграл вратаря и забил гол – ведь я нападающий, - объяснил А.Адриано. - Позже, проанализировав видео момента и переговорив со своими партнерами, я понял, что произошло, у меня совершенно поменялось мнение об эпизоде».

Футболист добавил: «Очень сожалею о том, что случилось, прошу прощения у всех болельщиков и УЕФА. Ничего подобного никогда ранее со мной не случалось, я всегда уважал, уважаю и буду уважать правила Fair Play. Еще раз приношу свои извинения и обещаю, что подобное больше никогда не повторится – я буду более сконцентрированным, внимательным на поле и буду соблюдать правила честной игры».

В сообщении же УЕФА, изложенном на их официальном сайте, указывается, что в вину Л.Адриано вменяется нарушение статьи 5 дисциплинарного устава УЕФА – «Принципы поведения». Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит дело во вторник, 27 ноября.