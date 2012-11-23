Днепр вышел в плей-офф Лиги Европы

Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе F между Днепром и ПСВ.

ПСВ - Днепр 1:2 (Вейналдум 18, - Селезнев 24, Коноплянка 74). В другом матче этой группы сыграли АИК и Наполи - 1:2 Остальные матчи Группа A. Анжи - Удинезе 2:0, Ливерпуль - Янг Бойз 2:2 Группа B. Атлетико - Хапоэль (Тель-Авив) - 1:0, Академика - Виктория Пльзень 1:1 Группа C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссия - АЕЛ 2:0 Группа D. Ньюкасл - Маритиму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2 Группа E. Мёльде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5

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