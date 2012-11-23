Днепр вышел в плей-офф Лиги Европы
00:00, 23 ноября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе F между Днепром и ПСВ.
ПСВ - Днепр 1:2 (Вейналдум 18, - Селезнев 24, Коноплянка 74).
В другом матче этой группы сыграли АИК и Наполи - 1:2
Остальные матчи
Группа A. Анжи - Удинезе 2:0, Ливерпуль - Янг Бойз 2:2
Группа B. Атлетико - Хапоэль (Тель-Авив) - 1:0, Академика - Виктория Пльзень 1:1
Группа C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссия - АЕЛ 2:0
Группа D. Ньюкасл - Маритиму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2
Группа E. Мёльде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5
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