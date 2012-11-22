Блохин предупредил динамовцев: Я заставлю уважать себя

Главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин предупредил своих подопечных, что не потерпит такого отношения, которое просматривается на данном этапе.

"С командой я разобрался, будут большие перемены, я не потерплю равнодушия к киевскому" Динамо "ни при каких условиях! Звезда, не звезда - не имеет никакого значения. Я не потерплю того, что происходит сейчас в команде. Не потерплю! Я заставлю уважать себя как тренера, как человека ", - заявил Блохин.

Тренер обратился к динамовским "мальчикам", попросив их не "прыгать через голову".

"Если кого-то что-то не устраивает, если кто-то недоволен тем, что не попадает в состав, то приходите ко мне, говорите, и я о ваших пожеланиях доложу президенту. Но прыгать через голову не позволю", - отметил тренер.

ТСН