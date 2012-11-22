Фигуристка Оксана Баюл требует миллион от американского агентства

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в иске утверждается, что агентство воспользовалось незнанием О.Баюл, которой в то время было 16 лет, английского языка и составило контракт в таком виде, что его условия впоследствии позволяли компании не выплачивать спортсменке сотни тысяч долларов.

В документе отмечается, что фигуристка не знала о якобы неправомерных действиях "Уильям Моррис" до 2011 года, когда ее новый финансовый директор не решил проверить ее отношения с агентством.

В судебном иске, в частности, отмечается, что "Уильям Моррис" не выплатило 35-летней О.Баюл 150 тыс. долларов за рекламу ювелирных украшений и 100 тыс. долларов за участие в рекламе открыток и канцелярских товаров. Кроме того, ей еще якобы причитаются гонорары за съемку в нескольких фильмах и публикацию книг.

В иске фигуристка просит суд обязать агентство выплатить ей не менее 1 млн долларов.

На зимних играх в норвежском Лиллехаммере 1994 года О.Баюл, выступавшая в одиночном разряде, завоевала олимпийское "золото". Практически сразу после этого она оставила любительский спорт и переехала в США, где тренировала и участвовала в ледовых шоу. Кроме того, О.Баюл запустила собственную линию одежды для фигуристов и создала коллекцию ювелирных украшений.