Результаты матчей Лиги чемпионов

Группа A. Динамо (Киев) - ПСЖ 0:2, Порту - Динамо (Загреб) 3:0

После пяти туров Порту (13 очков) и ПСЖ (12) обеспечили себе выход в финальную часть турнира, а Динамо К (4) - переход в Лигу УЕФА.

Последний тур 4 декабря победители проведут в Париже, а динамовское дерби пройдет в Загребе. У соперников киевлян - единственных (!) среди 32 участников группового этапа - 5 проигрышей. Вероятно, они постараются выиграть очки для престижа.

Группа B. Арсенал - Монпелье 2:0, Шальке - Олимпиакос 1:0

После пяти туров Шальке (11) и Арсенал (10) решили все вопросы, Олимпиакос (6) ничто не сдвинет с третьей позиции.

В последнем туре играют Монпелье - Шальке, Олимпиакос - Арсенал. Все свободны от турнирных раскладов.

Группа C. Зенит - Малага 2:2, Андерлехт - Милан 1:3

После пяти туров Малага (11) и Милан (8) спокойны, у Зенита и Андерлехта - по 4 очка

В последнем туре оба претендента на Лигу УЕФА играют в гостях: питерцы в Италии, Андерлехт - в Испании

Группа D. Аякс - Боруссия 1:4, Манчестер Сити - Реал (Мадрид) 1:1

Та же ситуация. Боруссия - 11 очков, Реал - 8, Аякс - 4, Сити - 3.

В последнем туре Аякс и Сити - гости лидеров, соответственно, в Мадриде и Дортмунде