Динамо потеряло все шансы в Лиге чемпионов
23:37, 21 ноября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе A между киевским Динамо и ПСЖ.
Динамо (Киев) - ПСЖ 0:2.
Во втором матче этой группы Порту - Динамо (Загреб) 3:0
Остальные матчи:
Группа B. Арсенал - Монпелье 2:0, Шальке - Олимпиакос 1:0
Группа C. Зенит - Малага 2:2, Андерлехт - Милан 1:3
Группа D. Аякс - Боруссия 1:4, Манчестер Сити - Реал (Мадрид) 1:1
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