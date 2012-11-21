Динамо потеряло все шансы в Лиге чемпионов

23:37, 21 ноября 2012
Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе A между киевским Динамо и ПСЖ.

Динамо (Киев) - ПСЖ 0:2.

Во втором матче этой группы Порту - Динамо (Загреб) 3:0

Остальные матчи:

Группа B. Арсенал - Монпелье 2:0, Шальке - Олимпиакос 1:0

Группа C. Зенит - Малага 2:2, Андерлехт - Милан 1:3

Группа D. Аякс - Боруссия 1:4, Манчестер Сити - Реал (Мадрид) 1:1

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