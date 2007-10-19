”Шахтер” оштрафован на 5 тысяч долларов

ФК "Шахтер" (Донецк) оштрафован на 5 тыс. у.е. Такое решение принято на заседании Бюро Профессиональной футбольной лиги.

Донецкий клуб наказан за зажжение болельщиками "Шахтера" пиротехнических средств во время матча 12-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Карпаты".

Кроме того, за нарушение общественного порядка в Одессе во время матча "Черноморец" – "Днепр" одесский клуб оштрафован на 3 тыс. у.е., а гости – на 1 тыс. у.е. "Днепр" обязан будет также компенсировать ущерб, причиненный его болельщиками имуществу одесского стадиона.

Кроме того, на три матча дисквалифицирован футболист "Черноморца" Альваро Мело. В матче с "Днепром" он был удален с поля за "удар соперника, который не владел мячом, головой в лицо".

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