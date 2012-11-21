Чемпионат мира по бильярду выиграл украинец
10:12, 21 ноября 2012Спорт
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22-летний буковинец Ярослав Тарновецкий стал чемпионом мира по «динамической пирамиде» – разновидность бильярдного спорта.
Соревновались представители 15 стран
Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, призовой фонд чемпионата, проведенного в Ханты-Мансийске (Россия), составил 50 тыс. долларов в мужской категории соревнований и 20 тыс. – в женской.
Отмечается, что в решающем поединке Я.Тарновецкий встретился с заслуженным мастером спорта России Павлом Мехововым и победил его со счетом 6:5 и стал чемпионом мира.
В целом же в соревнованиях приняли участие представители Германии, Словакии, США, Израиля, Сербии, Финляндии, Чехии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Молдовы, России и Украины.
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