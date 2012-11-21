На игру Динамо - ПСЖ продали около 36 тысяч билетов

На игру, которая пройдет на НСК «Олимпийский» продано около 36-ти тысяч билетов, пишет Gazeta.ua.

Рассудит игру немецкая бригада арбитров.

По прогнозам букмекеров, киевский клуб будет аутсайдером в этом поединке.

Ведущая европейская контора Bwin принимает ставки на победу «Динамо» в Киеве с коэффициентом 2,90, ничью - 3,30, а коэффициент ставок на победу французов составляет 2,35.

Журналист авторитетного спортивного издания Франции «L'Équipe» также прогнозирует победу ПСЖ.

«Хотя сейчас команда находится в кризисе и последние матчи проводит неудачно, но киевлянам будет очень трудно рассчитывать на положительный результат. ПСЖ хочет решить все вопросы с выходом из группы уже в Киеве», - отметил Жером.

Как известно, предыдущая встреча между командами в Париже завершилась поражением киевлян со счетом 1:4. Начало сегодняшнего матча в 21:45. Прямая трансляция на канале «1+1».