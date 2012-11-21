Результаты матчей Лиги чемпионов

Группа E. Норшелланн - Шахтер 2:5, Ювентус - Челси 3:0

После пяти туров у Шахтера 10 очков, у Ювентуса - 9, у Челси - 7, у Норшелланна - 1 балл.

В последнем туре 5 декабря Челси примет в Лондоне Норшелланн, а Шахтер - Ювентус, которому есть, что терять.

Группа F. БАТЭ - Лилль 0:2, Валенсия - Бавария 1:1

После пяти туров у Валенсии и Баварии - по 10 очков, у БАТЭ - 6, у Лилля - 3.

В последнем туре играют Бавария - БАТЭ, Лилль - Валенсия. Победители группы ясны, да и обладатель третьего места - тоже (у Лилля разница мячей на 5 хуже), но чего не случается...

Группа G. Бенфика - Селтик - 2:1, Спартак (Москва) - Барселона 0:3

После пяти туров у Барселоны - 12 очков, у Селтика и Бенфики - по 7, у Спартака - 3.

В последнем туре играют Селтик - Спартак, Барселона - Бенфика. Спартаку снова не позавидуешь.

Группа H. Галатасарай - МЮ 1:0, Клуж - Брага 3:1

После пяти туров у МЮ - 12 очков, у Клужа и Галатасарая - по 7, у Браги - 3.

В последнем туре играют Брага - Галатасарай, МЮ - Клуж. Неужели МЮ может проиграть два раза подряд?

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Напомним, что сегодня вечером матчи 5-го тура сыграют группы A-D

Группа A. Порту - Динамо (Загреб), Динамо (Киев) - ПСЖ. По набранным очкам, соответственно: 10-0 и 4-9

Группа B. Арсенал - Монпелье, Шальке - Олимпиакос (7-1, 8-6)

Группа C. Зенит - Малага, Андерлехт - Милан (3-10, 4-5)

Группа D. Аякс - Боруссия, Манчестер Сити - Реал (Мадрид) (4-8, 2-7)