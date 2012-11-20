Шахтер вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и датским клубом Норшелланн.

Группа E. Норшелланн - Шахтер 2:5 (Норстранн 24, Лоренцен 30 - Адриано 26, 53, 81, Виллиан 44, 50) Во втором матче этой группы Ювентус - Челси 3:0 Остальные матчи: Группа F. БАТЭ - Лилль 0:2, Валенсия - Бавария 1:1 Группа G. Бенфика - Селтик - 2:1, Спартак (Москва) - Барселона 0:3 Группа H. Галатасарай - МЮ 1:0, Клуж - Брага 3:1

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