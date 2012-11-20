Шахтер вышел в плей-офф Лиги чемпионов
23:34, 20 ноября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и датским клубом Норшелланн.
Группа E. Норшелланн - Шахтер 2:5 (Норстранн 24, Лоренцен 30 - Адриано 26, 53, 81, Виллиан 44, 50)
Во втором матче этой группы Ювентус - Челси 3:0
Остальные матчи:
Группа F. БАТЭ - Лилль 0:2, Валенсия - Бавария 1:1
Группа G. Бенфика - Селтик - 2:1, Спартак (Москва) - Барселона 0:3
Группа H. Галатасарай - МЮ 1:0, Клуж - Брага 3:1
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