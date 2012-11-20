Блохин: У меня сложилось впечатление, что футболисты уже отдыхают на Мальдивах

Об этом Блохин сказал на передматчевой пресс-конференции.

"У нас есть шанс пробиться в следующую стадию, но очень маленький. Чувствую себя хорошо. Доктора разрешили мне присутствовать на скамейке запасных. Может, мое присутствие как-то скажется на игре команды. Но я не знаю", - сказал Олег Владимирович, слова которого приводятся на сайте "Динамо".

Блохин не доволен той игрой, которую показал его клуб в предыдущих матчах и намерен сделать все, чтобы ситуацию исправить.

"То, что мы показали в последней игре, трудно оценить. Даже пресса о нас забыла, перестала критиковать. Наши проблемы – закончить этот сезон и закончить его достойно. У меня сложилось впечатление, что многие уже отдыхают на Мальдивах. Меня это не устраивает. Об этом был разговор в последние дни. Нельзя играть так беззубо, как было в Донецке. Болельщики этого не простят", - сказал Блохин.

Тренерский штаб, по словам тренера "Динамо", проанализировал последние игры и сделал нужные выводы.

"Я понял, что у нас проваливается средняя линия. Мы проигрываем 55–75% единоборств за матч. Защитники-то выполняют свои функции, но средняя линия меня не устраивает. К тому же у нас практически никто не делает подкатов, а стараются отобрать чистые мячи. Я такого нигде не видел. В матче с ПСЖ такого безволия, как в игре с «Металлургом», не будет. Это я вам обещаю", - заявил Блохин, добавив, что за время зимнего перерыва очень много игроков оставят "Динамо", но фамилий пока не назвал.