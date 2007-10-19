Букмекеры принимают ставки на Блохина

Любопытные ставки начали принимать в киевской сети казино "Кинг".

В букмекерских отделениях, по информации «24» принадлежащих владельцу киевского «Арсенала» Вадиму Рабиновичу, можно заключить пари на то, кто будет следующим главным тренером киевского «Динамо».

Такой вид ставок распространен на родине тотализатора в Англии, но крайне редко встречается в предложениях украинских букмекеров. Так вот, аналитики «Кинга» явственно намекают, что после Йожефа Сабо «Динамо» примет экс-тренер «Милана» Альберто Дзаккерони. Коэффициент на его появление у руля чемпиона Украины всего лишь 1,4 к 1. При этом президент «Динамо» Игорь Суркис на днях развеял слухи о приходе Дзака в клуб. Единственным конкурентом итальянца букмекеры считают Олега Блохина, но коэффициент 4 к 1 указывает на то, что переход наставника сборной Украины мало реален. Появление в «Динамо» любого другого специалиста оценивается, как 2,55 к 1.

Другие конторы принимать ставки на тренера «Динамо» не спешат. В «Пари-Матч», например, сказали, что предлагают делать ставки только на конкретные события, с конкретной датой.

Тем временем российские букмекеры подсчитывают барыши после сенсационной победы сборной России над Англией. Российские азартные игроки, позабыв о патриотизме, только в букмекерской конторе «Марафон» поставили на англичан больше $1 млн.

Football.ua