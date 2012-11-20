23 ноября в 13.00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему : "Будет ли Украина представлена на самом престижном и всемирноизвестном ралли Дакар-2013?" .

Ралли Дакар 2012 — 34-е соревнование трансконтинентального марафона, которое пятый раз подряд пройдёт в Южной Америке. Участники стартуют в столице Перу, и после 15 этапов в Аргентине, Перу и Чили финишируют в чилийской столице. Перед отправлением на трансконтинентальный марафон Дакар-2013 , единственный экипаж-представитель Украины команда SIXT UKRAINE переживает целый ряд неприятных событий.

За неделю до выезда в Перу, на тренировке в Олешковских песках , при аварии, гоночный автомобиль был значительно поврежден, в результате чего пострадал экипаж. Кроме того, штурман, проехавший с командой SIXT UKRAINE Дакар-2012 и весь Кубок Мира - Лоран Лихтлейхтер , не будет принимать участие в Дакаре-2013.

Успеют ли механики восстановить суперавтомобиль? Сможет ли команда найти достойную замену штурману и кто им станет? Какие прогнозы на победу украинской команды дают специалисты? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе пресс-конференции при участии представителей команды SIXT UKRAINE.