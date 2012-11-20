ФФУ хочет, чтобы сборную возглавил английский тренер

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФФУ.

По сообщению, сегодня состоялось заседание президиума ФФУ, на котором председатель комитета национальных сборных команд и тренерского совета ФФУ Михаил Фоменко доложил о ситуации с определением кандидатов на должность главного тренера национальной команды Украины.

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По его словам, в ходе обсуждения несколько тренеров предложили пригласить специалиста из Англии, а Олег Лужный и Юрий Вернидуб назвали фамилию Х.Реднаппа.

Большинство членов Комитета поддержали эту кандидатуру.

Президиум принял решение начать переговоры с представителями Х.Реднаппа относительно его работы на должности главного тренера национальной сборной Украины.

В комментарии пресс-службе ФФУ М.Фоменко отметил: «По моему мнению, Реднапп будет иметь высокий авторитет у игроков сборной. У него достаточно опыта, тренерского умения и умения мотивировать футболистов. Во всех командах, которые возглавлял Реднапп, он очень быстро улучшал качество игры и достигал значительного прогресса. На сегодняшний день этот специалист один из лучших английских тренеров».

За свою тренерскую карьеру Х.Реднапп тренировал английские клубы «Борнмут» (1983-1992), «Вест Хем» (1994-2001), «Портсмут» (2002-2004, 2005-2008), «Саутгемптон» (2004-2005), «Тоттенхем» (2008-2012).

В 2008 году выиграл Кубок Англии с «Портсмутом». Под его руководством «Тоттенхем» впервые в своей истории попал в квалификационный раунд Лиги чемпионов. В 2010 году Х.Реднапп получил звание «Менеджер года» в английской Премьер-лиге.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 ноября, один из лучших украинских футболистов за всю историю Андрей Шевченко ответил отказом на предложение ФФУ возглавить национальную сборную.

До этого тренером национальной сборной был Олег Блохин, однако 25 сентября он был назначен главным тренером футбольного клуба “Динамо” (Киев).