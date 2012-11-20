Завтра в Киеве изменится график работы метро

В среду, 21 ноября, в день матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» – «ПСЖ» «Киевский метрополитен» изменит график работы, а городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В НСК «Олимпийский» сообщают, что для безопасности гостей стадиона за 1 час до начала матча (в 20:45) станция метро «Дворец Спорта» закроется на выход пассажиров и будет работать только как пересадочная из линии на линию, а станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда будут следовать мимо станции без остановки.

Также с 21:00 в этот день на всех линиях метрополитена, а также на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах будет увеличено количество единиц транспорта.

После игры может быть ограничен вход пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец Спорта» и «Площадь Льва Толстого». Для удобства посетителей матча в ночь с 21 на 22 ноября метрополитен будет работать на час дольше обычного. После прохождения последних поездов будет организована перевозка болельщиков существующими маршрутами от станций метро.