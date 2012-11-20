Блохин считает, что сборную должен возглавить украинец

Тренер киевского «Динамо» Олег Блохин высказал свое мнение о том, кто должен возглавить национальную сборную по футболу.

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«Считаю, что сборную Украины должен тренировать наш специалист. А вот какое по этому поводу решение примет федерация - не знаю. Что касается иностранца, то я не интересуюсь слухами. Твердо убежден: главную команду страны должен возглавлять украинец. Нужно уважать своих тренеров», - заявил Блохин в интервью изданию «Спорт-Экспресс в Украине».