У ФК "Металлург" отняли стадион

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, прокуратура Заводского района Запорожья добилась отмены решения Запорожского горсовета, которым стадион "Титан", относящийся к учреждениям внешкольного образования, был фактически передан в единоличное распоряжение ФК "Металлург".

Прокурорская проверка установила, что подобное изменение условий аренды противоречит требованиям законодательства. Дети, которые занимаются в районном физкультурно-оздоровительном комплексе, были лишены возможности заниматься на стадионе - он использовался лишь для тренировок и соревнований футболистов.