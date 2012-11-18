Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

23:17, 18 ноября 2012
Спорт
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Завершился очередной тур украинского чемпионата.

ФК Днепр закрепляется на второй позиции

Сегодня состоялись еще 4 матча 16-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Таврия - Днепр 1:2 (Фещук 61 - Калинич 74, Джулиано 80)

Ильичевец - Металлист 0:2 (Кристальдо 10, 58)

Кривбасс - Ворскла 3:2 (Антонов 30, 53, Приемов 57 - Янузи 52, Безус 83)

Карпаты - Волынь 2: 0 (Лукас 1, Кения 65)

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