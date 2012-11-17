Бубка считает, что Шевченко справится со сборной
Президент Национального олимпийского комитета Украины, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка положительно оценивает возможность назначения Андрея Шевченко главным тренером национальной сборной Украины по футболу.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, принесет ли такое назначение успех сборной.
«Я Андрея очень уважаю, это выдающийся человек, выдающийся игрок. И тот опыт, который он имеет, я уверен, очень нужен нашей сборной команде. Поэтому я думаю, что такое будет. Ничего плохо в этом назначении не вижу», - сказал С.Бубка.
Кроме того, отметил он, это очень важно для выдающегося спортсмена на этапе, когда он заканчивает спортивную карьеру, - чувствовать, что он нужен, что действительно может еще что-то сделать для своей страны.
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«Я уважаю Андрея как спортсмена, как человека, как профессионала. Андрей справится», - отметил президент НОК.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Федерации футбола Украины, президент ФФУ Анатолий Коньков принял решение пригласить на должность главного тренера сборной Украины А.Шевченко.