Бубка считает, что Шевченко справится со сборной

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, принесет ли такое назначение успех сборной.

«Я Андрея очень уважаю, это выдающийся человек, выдающийся игрок. И тот опыт, который он имеет, я уверен, очень нужен нашей сборной команде. Поэтому я думаю, что такое будет. Ничего плохо в этом назначении не вижу», - сказал С.Бубка.

Кроме того, отметил он, это очень важно для выдающегося спортсмена на этапе, когда он заканчивает спортивную карьеру, - чувствовать, что он нужен, что действительно может еще что-то сделать для своей страны.

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«Я уважаю Андрея как спортсмена, как человека, как профессионала. Андрей справится», - отметил президент НОК.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Федерации футбола Украины, президент ФФУ Анатолий Коньков принял решение пригласить на должность главного тренера сборной Украины А.Шевченко.