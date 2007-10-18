В Лужниках развернули гигантский баннер с мишкой кровожадной наружности (фото)

Российская футбольная сборная накануне обыграла со счетом 2:1 англичан в матче отборочного тура Евро-2008.

Настоящим героем игры стал, безусловно, российский форвард Роман Павлюченко. После матча он признался журналистам, что забить два мяча в ворота соперников ему помогла сплоченность партнеров.

"Сегодня на поле мы были одной командой. Благодаря этому я сумел забить два гола", - отметил Павлюченко.

По словам Павлюченко, большую роль в победе российской команды сыграли болельщики, заполнившие трибуны московского стадиона "Лужники". "Было очень много людей на стадионе. Трибуны гнали сборную вперед. Перед такой аудиторией я играл в первый раз", - рассказал он.

По словам Павлюченко, на него произвел огромное впечатление гигантский баннер (130 на 80 метров) с изображением российского флага и медведя на нем. "Это просто супер! Я такого еще никогда не видел", - сказал он.

Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк, в свою очередь, считает, что его команда прогрессирует от матча к матчу.

"Считаю, что наша команда очень сильная. Мы очень горды результатом. В первой половине англичане использовали свой единственный шанс, но затем (на поле) уже полностью доминировали мы. Вы можете видеть как на ваших глазах эта команда (сборная России) растет", - сказал он.

Тренер английской сборной Стив Макларен после матча отказался общаться с российскими журналистами, однако в разговоре с представителями британских СМИ он проанализировал роковые для его команды минуты матча.

"Я только что посмотрел повтор этого эпизода. Это абсолютно позорный пенальти, - цитирует Макларена BBC. - Нарушение было вне штрафной, лайнсмен его не зафиксировал, а главный арбитр (испанец Луис Медина Каталехо) был довольно далеко".

Продолжая свой анализ матча в "Лужниках", Макларен дал понять, что у него нет претензий к своим футболистам, а план на игру сборной Англии был разработан верно. "По прошествии 70-и минут игры я даже не мог представить, что мы можем проиграть этот матч, но мы его проиграли, - посетовал наставник англичан. - Мы контролировали всю игру. В обоих таймах сыграли в защите отлично".

"До игры у нас был шанс выйти напрямую, сейчас его нет", - признал Макларен, который подчеркнул, что теперь его команде предстоит надеяться на осечку сборной России в гостевом матче с командой Израиля 17 ноября.

"Мы не в самом завидном положении и вынуждены надеяться на то, что Россия споткнется на Израиле, - заявил он. - Израиль - не самый слабый соперник, и они (сборная России) еще его не обыграли".

Положение лидеров группы Е на данный момент выглядит следующим образом: Хорватия - 26 очков (10 игр), Англия - 23 (11), Россия - 21 (10). Таким образом, судьба путевки в Австрию и Швейцарию, в руках самих российских футболистов - победы в матчах с Израилем (в гостях 17 ноября) и Андоррой (в гостях 21 ноября) могут вывести подопечных Гуса Хиддинка в финальную часть ЕВРО-2008. Англичанам остался только матч дома с Хорватией (21 ноября), а хорваты помимо этого сыграют еще и в Македонии 17 ноября.

По материалам РИА Новости

Фото с сайта fratria.ru