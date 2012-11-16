Нигерийский защитник «Таврии» сбежал из клуба

Появившаяся в различных СМИ информация о том, что нигерийский защитник Айоделе Аделейе больше не является игроком «Таврии», не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщил исполнительный директор «Таврии» Юрий Васюков, Аделейе пошел по пути своего соотечественника Абдулвахида Афолаби: имея действующий контракт с «Таврией», он попросту сбежал из клуба – перестал появляться на тренировках, отключил телефон и неизвестно, где в настоящее время находится. В клуб при этом 14 ноября поступил факс, в котором футболист извещает, что разрывает контракт с «Таврией» в одностороннем порядке.

Со сложившейся ситуацией разбираются клубные юристы, - сообщают в пресс-службе.