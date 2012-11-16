Врачи разрешили Блохину вернуться на тренерскую скамью

Наставник киевского «Динамо» Олег Блохин вернется на тренерскую скамью в матче 5-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

Об этом рассказал президент «бело-синих» Игорь Суркис. «Вчера, на очередном медобследовании, врачи разрешили Олегу Владимировичу присутствовать на тренерской скамье во время матча киевлян с ПСЖ. Это говорит о том, что он почти выздоровел. Но я бы не брал на себя ответственность рисковать здоровьем Блохина или любого другого футболиста. К примеру в Болгарии получил травму Михалик. Но сегодня УЗИ показало, что вроде бы все хорошо. Но если Тарас будет испытывать дискомфорт, то мы не будем им рисковать», - сказал Суркис.

Напомним, что Блохин провел на тренерской скамье «Динамо» лишь два матча (с «Зарей» и загребским «Динамо»), после чего попал в больницу с гипертоническим кризом. 5 октября Блохину сделали операцию, после которой тренер восстанавливался почти полтора месяца.

ТСН