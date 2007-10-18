Английские фанаты удрали от милиции

Два десятка английских и российских болельщиков устроили драку возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.

"Серьезных травм нет", - сказал источник.

По его словам, милиция задержала шестерых участников драки. Все они - россияне, их доставили в ОВД "Китай-город".

Английские болельщики сумели разбежаться, сказал собеседник агентства.

Московская милиция пресекла несколько стычек между российскими и английскими болельщиками, сообщил замначальника управления информации московского ГУВД Евгений Гильдеев.

По его словам, английские фанаты после проигрыша их футбольной сборной со счетом 2:1 провоцируют стычки в Москве. В частности, милиция предотвратила несколько стычек в районе Нового Арбата.

Милиция провела профилактическую беседу с английскими фанатами, предупредила их о возможном задержании за противоправные действия, после чего английские болельщики успокоились и разошлись.