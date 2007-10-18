Английские фанаты удрали от милиции
Болельщики устроили драку возле Карла Маркса
Два десятка английских и российских болельщиков устроили драку возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.
"Серьезных травм нет", - сказал источник.
По его словам, милиция задержала шестерых участников драки. Все они - россияне, их доставили в ОВД "Китай-город".
Английские болельщики сумели разбежаться, сказал собеседник агентства.
Московская милиция пресекла несколько стычек между российскими и английскими болельщиками, сообщил замначальника управления информации московского ГУВД Евгений Гильдеев.
По его словам, английские фанаты после проигрыша их футбольной сборной со счетом 2:1 провоцируют стычки в Москве. В частности, милиция предотвратила несколько стычек в районе Нового Арбата.
Милиция провела профилактическую беседу с английскими фанатами, предупредила их о возможном задержании за противоправные действия, после чего английские болельщики успокоились и разошлись.