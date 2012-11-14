Перед матчем с болгарами сборная Украины потеряла еще одного игрока

Игрок "Шахтера" не поможет сине-желтым в матче с болгарами, который состоится сегодня в Софии.

Накануне Ярослав получил повреждение и не смог закончить предматчевую тренировку команды на стадионе "Васил Левски".

По словам врача национальной команды Игоря Шморгуна, у футболиста воспаление ахиллова сухожилия, которое на протяжении длительного времени беспокоит игрока.

Напомним, что из-за травмы на матч не смогли прилететь Олег Гусев и Андрей Ярмоленко. Кроме того, с температурой слег Евгений Коноплянка.

Матч Болгария - Украина начнется в 18:00. Трансляция на телеканале "Интер".

ТСН