"Металлист" вынужден поставить в ворота ветерана

Соглашение клуба с 41-летним футболистом заключено на год.

Харьковский клуб испытывает проблемы во вратарской линии после того, как основной голкипер команды Владимир Дышленкович получил тяжелую травму в матче против "Русенборга" и, по оценкам врачей, не сможет выйти на футбольное поле минимум полгода.

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Шуховцев на протяжении своей спортивной карьеры выступал за клубы "Одесса", "Нива" (Винница), "Ильичевец", "Арсенал", "Таврия", "Заря" и российский "Уралмаш", сообщается на сайте ФК.