Все результаты отборочного раунда Евро-2008
00:04, 18 октября 2007Спорт
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В группе В - сюрприз
Группа A : Казахстан – Португалия 1:2, Бельгия - Армения 3:0, Азербайджан - Сербия 1:6
Группа B : Украина - Фарерские острова 5:0, Грузия - Шотландия 2:0, Франция - Литва 2:0
Группа C: Мальта - Молдова 2:3, Турция - Греция 0:1, Босния-Герцеговина - Норвегия 0:2
Группа D : Ирландия - Кипр 1:1, Сан-Марино - Уэльс 1:2, Германия - Чехия 0:3
Группа E: Россия - Англия 2:1, Македония - Андорра 3:0
Группа F: Лихтенштейн - Исландия 3:0, Швеция - Северная Ирландия 1:1, Дания - Латвия 3:1
Группа G : Люксембург - Румыния 0:2, Нидерланды - Словения 2:0, Албания - Болгария 1:1
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