Матч Россия - Англия принес букмекерам рекордную прибыль

Отборочный матч футбольного чемпионата Европы-2008 между сборными России и Англии, завершившийся победой россиян со счетом 2:1, принес российским букмекерам рекордную прибыль. Об этом РИА Новостисообщил источник в букмекерской конторе "Марафон", пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, "Марафон" принял на эту встречу около 100 тысяч ставок общей суммой в 25 миллионов рублей. "Самыми популярными были ставки на победу сборной Англии и на то, что она не проиграет", - сообщил источник, добавив, что более 70 процентов всех ставок, как правило, приходятся на попытки угадать именно исход матча.

"Если говорить о счете, то самыми популярными были ставки на ничьи 0:0 и 1:1, а победа сборной России со счетом 2:1 была третьей по популярности ставкой", - сказал он, пояснив, что ставки на счет (а не на исход) составляют лишь 3-4 процента от общего количества ставок.

Легко предположить, что и ставки на грузинскую сборную тоже порадовали сегодня любителей тотализатора: матч в Тбилиси принес победу хозяевам 2:0 (Мчедлидзе, 16 и Ширадзе, 64).