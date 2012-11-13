Сборная Украины выйдет против болгар без Гусева, Ярмоленко и Коноплянки

13 ноября, сборная Украины чартерным рейсом из Борисполя отправилась в столицу Болгарии.

И.о. главного тренера национальной команды Александр Заваров взял на товарищеский матч с болгарами двадцать футболистов.

Из-за травм в Киеве остались Олег Гусев и Андрей Ярмоленко. С температурой слег Евгений Коноплянка.

По прилету в Софию украинская делегация сразу заселится в гостиницу и, передохнув, вечером проведет тренировку на стадионе "Васил Левски". Перед началом занятия Заваров проведет предматчевую пресс-конференцию.

Матч Болгария - Украина состоится в среду, 14 ноября. Начало - в 18:00.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Рустам Худжамов ("Ильичевец"), Александр Бандура ("Металлург" Донецк). Защитники: Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - "Шахтер"), Тарас Михалик, Евгений Хачериди (оба - "Динамо"), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - "Днепр"), Богдан Бутко (" Ильичевец "), Евгений Селин (" Ворскла ").

Полузащитники: Денис Гармаш ("Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Сергей Назаренко ("Таврия"), Роман Безус ("Ворскла"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Анатолий Тимощук ("Бавария", Германия ).

Нападающие: Евгений Селезнев ("Днепр"), Антон Шиндер ("Таврия").

ТСН