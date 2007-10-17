Сборная России обыграла англичан

Сборная России по футболу обыграла сборную Англии со счетом 2:1. Руни забил гол на 29 минуте матча, россияне сравняли счет на 69 минуте: Павлюченко реализовал пенальти. Через 4 минуты Павлюченко оформил дубль. Счет 2:1 сохранился до финального свистка. Таким образом россияне набирают 21 очко и продолжают борьбу за попадание на Евро 2008.