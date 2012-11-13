Глава ФФУ предложил Шевченко два варианта
08:55, 13 ноября 2012Спорт
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Андрей Шевченко обдумывает предложение главы ФФУ Анатолия Конькова возглавить сборную Украины по футболу.
Конькова не смущает отсутствие лицензии
Президент ФФУ уточнил, что предложил экс-игроку киевского «Динамо» два варианта: тренерство в молодежной или в главной сборной страны.
Коньков считает, что «колоссальный опыт игрока» Шевченко будет полезен украинскому футболу.
Главу ФФУ не смущает отсутсвие тренерской лицензии у Шевы: «Это вопрос времени. Франц Беккенбауэр, как всем известно, тоже пришел в сборную ФРГ без лицензии. И это далеко не единственный пример в мировом футболе», - отметил Коньков в интервью «Спорт-Эскпресс в Украине».
Срок, который был отведен Шевченко для размышлений, президент ФФУ не уточняет.
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