Глава ФФУ предложил Шевченко два варианта

Президент ФФУ уточнил, что предложил экс-игроку киевского «Динамо» два варианта: тренерство в молодежной или в главной сборной страны.

Коньков считает, что «колоссальный опыт игрока» Шевченко будет полезен украинскому футболу.

Главу ФФУ не смущает отсутсвие тренерской лицензии у Шевы: «Это вопрос времени. Франц Беккенбауэр, как всем известно, тоже пришел в сборную ФРГ без лицензии. И это далеко не единственный пример в мировом футболе», - отметил Коньков в интервью «Спорт-Эскпресс в Украине».

Срок, который был отведен Шевченко для размышлений, президент ФФУ не уточняет.