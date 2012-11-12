Президент ФФУ предложил Шевченко возглавить сборную

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

«Андрей прошел выдающуюся школу таких именитых клубов, как «Динамо» Киев, «Милан», «Челси» под руководством легендарных тренеров: Валерия Лобановского, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо. Он имел уникальную возможность вобрать в себя их талант, их знания, их опыт», - сказал президент ФФУ.

А.Коньков подчеркнул, что считает молодость А.Шевченко положительным фактором. «Вспомните - никому не известный в качестве тренера Хосеп Гвардиола за несколько лет достиг невероятных результатов! Я уверен, Шевченко также сможет покорить значительные футбольные вершины в качестве наставника главной команды страны, для этого у него достаточно опыта и характера. А Федерация, в свою очередь, будет гарантировать любую необходимую помощь в работе с национальной сборной», - сказал он.