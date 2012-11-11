Металлист поквитался с Карпатами

15-тый тур завершился матчем Металлист - Карпаты.

Харьковский "Металлист" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лигиодолел львовские "Карпаты со счётом 2:1. Команда Мирона Маркевича сумела взять реванш у львовян за поражение в Кубке Украины благодаря двум точным ударам аргентинского нападающего Хоанатана Кристальдо. В еще одном матче Арсенал дома проиграл Черноморцу со счетом 0:1 (Бакай 45). Чемпионат

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