Металлист поквитался с Карпатами
22:19, 11 ноября 2012Спорт
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15-тый тур завершился матчем Металлист - Карпаты.
Харьковский ”Металлист” одолел Карпаты
Харьковский "Металлист" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лигиодолел львовские "Карпаты со счётом 2:1.
Команда Мирона Маркевича сумела взять реванш у львовян за поражение в Кубке Украины благодаря двум точным ударам аргентинского нападающего Хоанатана Кристальдо.
В еще одном матче Арсенал дома проиграл Черноморцу со счетом 0:1 (Бакай 45).
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