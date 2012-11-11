Шахтер выиграл все 15 матчей первого круга чемпионата

На зимний перерыв лидером турнирной таблицы идет донецкий "Шахтер". Сегодняшняя очень уверенная победа 4:0 над донецким "Металлургом" стала 15 подряд победой горняков - они выиграли все матчи первого круга. На счету "Шахтера" - 45 очков и первое место турнирной таблицы.

Вторую строчку турнирной таблицы занимает киевское "Динамо" с 31 очком.

Замыкает первую тройку днепропетровский "Днепр", который сегодня сыграл в нулевую ничью с "Ильичевцем" (Мариуполь) и имеет в своем активе 31 очко.

Сегодня еще предстоят два заключительных матча: "Арсенал" (Киев) - "Черноморец" (Одесса) и "Металлист" (Харьков) - "Карпаты" (Львов).