Блохин прояснил вопрос своей отставки

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин рассказал о подготовке его команды к матчу с Фарерами. "Старая истина: чем выше взлетел, тем больнее падать. После головокружительного подъема на чемпионате мира все посчитали, что мы должны непременно выйти из группы, которая оказалась сильнее, чем в прошлый раз", - сказал О.Блохин.

Как сообщает Лига, на вопрос о том, будет ли главный тренер экспериментировать с основным составом сборной, О.Блохин ответил: "Пятов и Калиниченко, которые выйдут на поле, вряд ли подпадают под это определение. К сожалению, экспериментальная база весьма ограничена. Молодежная сборная играет с Лихтенштейном, так что даже гипотетически никого из этой команды взять не могу. Да и некого, если честно. Видел матч молодежки с турками - ну хоть бы один из кожи вон лез, хотел выделиться на сером фоне. Меня журналисты иногда упрекают: дескать, Блохин страдает близорукостью, того молодого игрока не замечает, этого... Да всех я вижу, уверяю вас. Но если не тянут они на уровень сборной, в чем Блохин-то виноват? Это же совсем другой уровень футбола. Те ошибки, которые соперники по чемпионату Украины могут простить, здесь обретают роковые последствия".

Также наставник нашей команды отметил, что фарерскую сборную его команда должна одолеть при любых обстоятельствах: "Ну не можем же мы повторить "подвиг" белорусов, проигравших дома в субботу Люксембургу. Это же какое позорище. В футболе, конечно, всякие выверты случаются, но со своей командой я себе такого представить не могу. Нужно думать о престиже страны, рейтинге сборной".

Также главный тренер национальной сборной прояснил вопрос своей отставки: "Я давно объявил: если задачу не выполним, на Eвро-2008 не попадем - напишу прошение об отставке. Но сделаю это не раньше, чем закончится отборочный цикл. Видимо, меня не все правильно поняли, и стали напоминать об отставке сразу после поражения в Шотландии. Пусть никто не волнуется: как обещал - так и сделаю. Заявление напишу. Примут его или нет - это другой вопрос".