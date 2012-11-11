Украинская Футзальная сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Украины по футзалу свой ​​поединок 1/8 финала феерично выиграла у команды Японии.

По ходу игры Украина лидировала 6:0.

3 пропущенных мяча во второй половине игры не смогли испортить украинский праздник в Таиланде.

Напомним, в групповом турнире наша команда дважды победила (5:3 Таиланд; 6:1 Коста-Рику) и раз сыграли вничью (3:3 с Парагваем).