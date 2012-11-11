Украинская Футзальная сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира
15:55, 11 ноября 2012Спорт
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В Таиланде продолжается чемпионат мира по футзалу, где украинская сборная, победив сегодня сборную Японии, пробилась в 1/4 финала.
Футзальная сборная Украины - в восьмерке лучших
Сборная Украины по футзалу свой поединок 1/8 финала феерично выиграла у команды Японии.
По ходу игры Украина лидировала 6:0.
3 пропущенных мяча во второй половине игры не смогли испортить украинский праздник в Таиланде.
Напомним, в групповом турнире наша команда дважды победила (5:3 Таиланд; 6:1 Коста-Рику) и раз сыграли вничью (3:3 с Парагваем).
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