Украинская Футзальная сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира

15:55, 11 ноября 2012
Спорт
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В Таиланде продолжается чемпионат мира по футзалу, где украинская сборная, победив сегодня сборную Японии, пробилась в 1/4 финала.

Футзальная сборная Украины - в восьмерке лучших

Сборная Украины по футзалу свой ​​поединок 1/8 финала феерично выиграла у команды Японии.

По ходу игры Украина лидировала 6:0.

3 пропущенных мяча во второй половине игры не смогли испортить украинский праздник в Таиланде.

Напомним, в групповом турнире наша команда дважды победила (5:3 Таиланд; 6:1 Коста-Рику) и раз сыграли вничью (3:3 с Парагваем).

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