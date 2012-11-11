Кличко: У меня возникло ощущение, что Вах - железный

Владимир Кличко сначала думал, что польский боксер не продержится больше 7-8 раундов.

"У меня возникло ощущение, что Вах - железный. Учитывая количество пропущенных Вахом ударов, у меня по ходу боя возникало предположение, что он не продержится больше семи-восьми раундов. Однако ему удалось "выжить" - я не смог его отправить на помост ринга. Хотя сомнений в победе не было", - сказал украинец, которого цитирует ТСН.

Прежде всего Вах удивил Кличко-младшего устойчивостью.

"Он выстоял, пропустив множество ударов. Поверьте, они были очень тяжелыми. Я сильно удивлялся, что ни рефери, ни угол Ваха не остановили поединок между раундами", - сказал Кличко.

Отвечая на вопрос о будущем возможном сопернике, Кличко прокомментировал слухи, что он выбирает между Поветкиным и Бойцовым.

"Они оба могли бы стать интересными соперниками в следующем году. У меня есть определенные обязательства перед федерациями, по версиям которых я являюсь чемпионом. И в ближайшие недели мы выясним, кто станет следующим", - сказал украинский чемпион.

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