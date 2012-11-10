Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:19, 10 ноября 2012Спорт
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Завершается первый круг турнира.
Динамо наклепало 5 голов
Сегодня состоялись три матча 15-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Динамо ознаменовало завершение первого круга турнира разгромной победой, Таврия прервала свою неудачную серию, Волынь не воспользовалась шансом выйти на 5-е место, проиграв в Кривом Роге.
Металлург З - Динамо 0:5 (Велозу 45, Гармаш 51, Идейе 64, 74, Ярмоленко 87)
Кривбасс - Волынь 1:0 (Самодин 65) Таврия - Заря 1:0 (Назаренко 30).
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