Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершается первый круг турнира.

Сегодня состоялись три матча 15-го тура Чемпионата Украины по футболу. Динамо ознаменовало завершение первого круга турнира разгромной победой, Таврия прервала свою неудачную серию, Волынь не воспользовалась шансом выйти на 5-е место, проиграв в Кривом Роге. Металлург З - Динамо 0:5 (Велозу 45, Гармаш 51, Идейе 64, 74, Ярмоленко 87) Кривбасс - Волынь 1:0 (Самодин 65) Таврия - Заря 1:0 (Назаренко 30).

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