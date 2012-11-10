Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:19, 10 ноября 2012
Спорт
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Завершается первый круг турнира.

Андрей Ярмоленко во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионив-2012/2013 по футболу между ФК ”Динамо” и ФК ”Боруссия”

Сегодня состоялись три матча 15-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Динамо ознаменовало завершение первого круга турнира разгромной победой, Таврия прервала свою неудачную серию, Волынь не воспользовалась шансом выйти на 5-е место, проиграв в Кривом Роге.

Металлург З - Динамо 0:5 (Велозу 45, Гармаш 51, Идейе 64, 74, Ярмоленко 87)

Кривбасс - Волынь 1:0 (Самодин 65) Таврия - Заря 1:0 (Назаренко 30).

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