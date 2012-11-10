Букмекеры не думают, что Вах продержится 12 раундов против Кличко

Победа Владимира Кличко в титульном поединке с польским боксером Мариушем Вахом практически гарантирована украинцу.

Это следует из котировок российских и зарубежных букмекерских контор, передает РИА «Новости».

Украинский боксер-супертяжеловес, чемпион мира по версиям IBF и WBO, а также суперчемпион WBA проведет защиту своих титулов сегодня в Гамбурге.

Австрийская букмекерская контора Bwin дает крайне скромный коэффициент на победу В.Кличко - 1,13. Данный вариант ставки является страховочным и предусматривает победу В.Кличко в принципе, без уточнений, в каком раунде и каким образом она будет одержана. Подобный результат М.Ваха предлагается с коэффициентом 6. Ничья - 36. Российская контора "Марафон" верит в украинца еще больше. Победа В.Кличко - 1,07. Ничья - 46. Победа М.Ваха - 9,8.

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Обе букмекерские конторы предполагают, что боксерам не удастся провести полный 12-раундовый бой. Bwin предлагает ставку на завершение боя нокаутом или техническим нокаутом с коэффициентом 1,25. А победа кого-либо из боксеров по очкам (без единогласного решения судей) предлагается с коэффициентом 28.

Российский "Марафон" дает свою, чуть более подробную линию: победа В.Кличко нокаутом, техническим нокаутом или вследствие дисквалификации или отказа соперника предлагается с коэффициентом 1,2. Победа Владимира по очкам или техническим решением - 5,3. Аналогичный результат у М.Ваха выражен коэффициентами 10 и 34 соответственно.

В.Кличко одержал победы в 58 боях на профессиональном ринге (в 50 поединках - досрочно) при трех поражениях. М.Вах, который моложе 36-летнего оппонента на четыре года, выиграл все 27 матчей (15 из них - нокаутом).