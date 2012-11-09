Гол, забитый «Металлистом» в ворота «Русенборга», назвали голом столетия (видео)

14:30, 09 ноября 2012
Спорт
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После победы над "Русенборгом", обеспечившей "Металлисту" выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА полузащитник норвежской команды Боржек Дочкал выразил восхищение голом Тайсона.

Гол Тайсона назвали шедевром

Автор единственного гола «Русенборга» в ворота «Металлисту» Боржек Дочкал отметил, что решающим фактором стало индивидуальное превосходство подопечных Мирона Маркевича, а также выразил восхищение голом Тайсона.

«Честно говоря, я никогда еще вживую не видел настолько красивого гола, как забил Тайсон. Это реально гол года, да что там - гол столетия. Это было просто восхитительно и еще раз доказывает, что в "Металлисте", конечно, собраны более качественные игроки. Мне кажется, в уровне командной игры мы им не уступаем, но в индивидуальном плане они нас явно превосходят», - заявил полузащитник новрежской команды Дочкал, сообщает официальный сайт УЕФА

Тем временем болельщики отмечают, что гол Тайсона очень напоминает гол знаменитого голландца Марко ван Бастена, забитый им в 1988 году в финале чемпионата Европы в ворота сборной СССР.

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