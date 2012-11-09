Результаты четвертого тура Лиги Европы

Группа A. Удинезе - Янг Бойз 2:3, Анжи - Ливерпуль 1:0

Группа B. Виктория Пльзень - Хапоэль (Тель-Авив) - 4:0, Академика - Атлетико 2:0

Группа C. Фенербахче - АЕЛ 2:0, Марсель - Боруссия 2:2

Группа D. Бордо - Маритиму 1:0, Брюгге - Ньюкасл 2:2

Группа E. Мёльде - Стяуа 1:2, Копенгаген - Штутгарт 0:2

Группа F. Наполи - Днепр 4:2, АИК - Эйндховен - 1:0.

Группа G. Базель - Видеотон 1:0, Спортинг - Генк 1:1

Группа H. Нефтчи - Рубин 0:1, Партизан - Интер (Милан) 1:3

Группа I. Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Спарта (Прага) 1:1, Атлетик - Лион 2:3

Группа J. Лацио - Панатинаикос 3:0, Тоттенхэм - Марибор 3:1

Группа K. Металлист - Русенборг 3:1, Байер - Рапид (Вена) 3:0

Группа L. Ганновер - Хельсингборг 3:2, Твенте - Леванте 0:0.

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После четырех туров Днепр и Металлист лидируют в своих группах.

Металлист с 10 очками делит первую строчку с Байером, у Русенборга - 3 очка, у Рапида - 0. Следующий матч - 22 ноября - лидеры группы сыграют в Харькове. Последнюю игру в группе Металлист проведет в Вене 6 декабря.

Днепр, потерпев первое на групповом этапе поражение, с девятью баллами сохраняет первое место. У Наполи - 6 очков, у АИК и ПСВ - по 4. Следующий матч 22 ноября Днепр проведет на выезде против ПСВ, а заключительный - 6 декабря дома против АИК.